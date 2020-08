Actualidade

As autoridades timorenses arrancaram hoje com o processo de expropriação de cerca de 800 famílias, afetadas pelo megaprojeto de construção do sistema de saneamento e drenagem de águas pluviais em Díli.

Considerado crucial para a melhoria das condições de vida na cidade, regularmente afetada por cheias devido ao mau estado da sua drenagem, o projeto que começou a ser pensado em 2011 entrou agora na fase de implementação.

Vários membros do Governo participaram na apresentação das equipas técnicas que vão começar os processos de expropriação necessários para a implementação do projeto.