Um consultor ligado à construção drenagem em Díli, a implementar pelo Governo timorense, disse que à Lusa que o êxito da obra depende também dos projetos de saneamento básico e gestão de resíduos sólido na capital.

Mário Santos, responsável da Águas de Portugal - consultora de engenharia e desenho no projeto de drenagem desde 2014 - explicou que os três projetos estão "interligados" e são nevrálgicos para a melhoria da habitabilidade e condições de vida na cidade.

Em entrevista à Lusa, Mário Santos notou que a cidade vive hoje com duas realidades, uma zona, a mais antiga, de construção e urbanização mais regulada, e outra, que tem crescido em todas as direções, com obras desreguladas e até ilegais.