Actualidade

(REPETIÇÃO) Porto, 27 ago 2020 (Lusa) - A Feira do Livro do Porto, que será um dos "grandes eventos" na cidade pós-confinamento, prepara-se para abrir na sexta-feira, com a organização "confiante na adesão das pessoas" e os expositores "apreensivos com a perda de rendimentos das famílias".

Considerando a feira como "desafiante", dado realizar-se em circunstâncias diferentes das habituais, devido à pandemia da covid-19, o coordenador da programação do certame, Nuno Faria, assume à Lusa que as expectativas "são as melhores", pois acredita que esta vem cumprir um "horizonte de esperança" que todos precisam para seguir "nesta nova normalidade".

Para tornar a deslocação aos Jardins do Palácio de Cristal, onde decorre o evento, "aprazível e segura", Nuno Faria revela que a lotação foi reduzida a 3.500 pessoas, o recinto delimitado e, em vários locais, existirão equipas de assistentes e monitores, assim como da proteção civil.