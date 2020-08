Actualidade

A bolsa de Lisboa seguia a negociar no vermelho, depois de ter iniciado a sessão em ligeira alta, com a Galp a pressionar as negociações e a Mota-Engil a evitar maiores perdas.

Na quarta-feira, o índice de referência, o PSI20, encerrou a sessão a subir 0,20% para 4.390,65 pontos, alinhada com as principais praças europeias.

Hoje, pelas 09:15, as ações do PSI20 seguiam a recuar 0,52% para 4.368,03 pontos, com 15 ações em baixa e três em alta.