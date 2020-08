Actualidade

O Vagos Metalfest vai ter como cabeças de cartaz, em 2021, os noruegueses Dimmu Borgir, para além dos conterrâneos Emperor e dos americanos Testament, que já estavam confirmados para a edição de 2020, que acabou por não se realizar.

O festival, que vai acontecer entre 29 e 31 de julho do próximo ano, na Quinta da Ega, em Vagos, confirmou hoje, em comunicado, as primeiras bandas do cartaz, que incluirá também Trollfest, Unleash the Archers, Asphyx, Kataklysm, Nekrogoblikon e Harakiri For The Sky, além dos portugueses Ominous Circle, Pitch Black, Uburen e Sotz'.

O anúncio de hoje antecipa o regresso dos noruegueses Dimmu Borgir a Portugal, uma das mais populares bandas de black metal sinfónico do mundo e "um dos nomes mais solicitados pelo público do Vagos Metal Fest nas redes sociais", que tem como mais recente disco "Eonian", editado pela Nuclear Blast, em 2018.