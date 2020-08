Actualidade

As autoridades afegãs elevaram hoje para 122 o número de mortos causados pelas inundações que atingiram pelo menos 12 das 34 províncias do país, segundo o Departamento de Gestão de Acidentes do Afeganistão.

"Das 122 pessoas que perderam a vida nas inundações, 85 morreram na província de Parwan, no norte do país", disse à agência de notícias espanhola EFE Hasibullah Shaikhani, porta-voz do Departamento de Gestão de Acidentes.

Na quarta-feira as autoridades tinham relatado 100 mortes nas cheias que atingiram a capital de Parwan, Charikar, mas a direção de saúde pública retificou posteriormente para 85.