A Mota-Engil vai reduzir o investimento previsto para 2020 devido à pandemia de covid-19, que deverá ficar abaixo dos 200 milhões de euros, sendo parcialmente financiado por "adiantamento de clientes", foi hoje anunciado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo informa que o investimento ficará abaixo dos 200 milhões de euros (parcialmente financiado por adiantamentos de clientes), uma redução face à estimativa inicial que se cifrava entre os 200 - 250 milhões de euros.

No comunicado dos resultados do primeiro semestre (prejuízo de 5,04 milhões de euros, face a lucros de 8,13 milhões no período homólogo), o grupo dá conta de que, nomeadamente em Portugal, "acedeu ao regime de moratórias estabelecido pelo Estado/sistema financeiro Português, o qual lhe permitiu adiar cerca de 340 milhões de euros de reembolsos de capital e de juros".