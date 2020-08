Actualidade

O trânsito na Autoestrada 4 (A4) foi reaberto na zona do acidente desta manhã (Alijó), mas mantém-se cortado no Túnel do Marão, sentido Amarante/Vila Real, devido a um incêndio num camião ocorrido às 21:15 de quarta-feira, segundo a GNR.

Ao quilómetro 111 da A4, na zona de Vila Verde, concelho de Alijó, distrito de Vila Real, ocorreu esta manhã um acidente que envolveu várias viaturas e do qual resultou uma vítima mortal e quatro feridos ligeiros.

Fonte da GNR explicou que se verificaram duas colisões, a primeira das quais envolveu três viaturas e da qual resultou um morto e dois feridos.