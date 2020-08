Actualidade

O Óquei de Barcelos vai disputar a Liga Europeia de hóquei em patins de 2020/21, juntando-se a Benfica, Sporting, UD Oliveirense e FC Porto, após ter sido 'repescado' da Taça Europa, informou hoje a federação europeia.

Além do Óquei de Barcelos, também o RHC Genebra, da Suíça, e o US Coutras, de França, foram promovidos à principal prova de clubes, após três dos quatro clubes italianos com direito de participação não terem confirmado a presença.

Com a deslocação do Óquei para o lote de 16 clubes participantes na Liga Europeia, competição que a equipa de Barcelos já venceu em 1990/91 (enquanto Taça dos Campeões Europeus), a Taça Europa, que já venceram em 1994/95, 2015/16 e 2016/17, será disputada por 23 equipas.