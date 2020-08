Actualidade

O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, exortou hoje Grécia e Turquia a resolverem o diferendo que as opõe no Mediterrâneo Oriental através do diálogo "e num espírito de solidariedade de aliados", dado ambos os países pertencerem à NATO.

"Estamos todos preocupados com a situação no Mediterrâneo Oriental. Estou em contacto constante com a Grécia e a Turquia, e a minha mensagem é que a situação deve ser resolvida num espírito de solidariedade de aliados e em linha com a lei internacional. O diálogo e o fim da escalada é do interesse de todos", afirmou, numa conferência de imprensa conjunta com a chanceler alemã, Angela Merkel, em Berlim.

Também Merkel apontou que a situação no Mediterrâneo Oriental "é motivo de preocupação", lamentando igualmente que se assista a este episódio de "tensão entre membros da NATO", e indicou que iria discutir com o secretário-geral da Aliança Atlântica "o caminho certo a seguir" para ultrapassar a atual crise.