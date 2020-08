Covid-19

O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) defendeu hoje que África deve adquirir as vacinas contra a covid-19 enquanto "continente", para não deixar nenhum país para trás.

O processo de aquisição das vacinas é "totalmente transparente e não é uma corrida dos países mais capazes", disse John Nkengasong durante a conferência de imprensa semanal do África CDC sobre a pandemia do novo coronavírus.

A este propósito, recordou situações no passado em que as terapias chegaram mais tarde ao continente, como no caso dos antirretrovirais (tratamento de infeções como o VIH) ou, mais recentemente, da vacina contra a gripe A (H1N1).