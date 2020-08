Covid-19

Macau testou 53.025 trabalhadores nas seis operadoras de jogo no território até quarta-feira, dia em foram retomados os vistos turísticos da província de Guandgong, de onde vem a maioria dos jogadores, anunciaram hoje as autoridades.

O número de testes foi divulgado pelo responsável da Saúde, Alvis Lo Iek Long, durante a conferência bissemanal de acompanhamento da situação da covid-19 no território. O médico explicou ainda que os testes vão prosseguir nos próximos dias.

A emissão de vistos iniciada na quarta-feira é considerada essencial para a recuperação económica do território, já que as receitas do jogo representam cerca de 80% do Produto Interno Bruto (PIB) de Macau.