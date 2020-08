Covid-19

A maioria dos 178 alunos residentes em Macau que estão inscritos em instituições de ensino superior em Portugal não pretendem regressar ao país neste ano letivo, informaram hoje as autoridades do território.

A chefe da Divisão de Apoio aos Estudantes das Instituições do Ensino Superior, Vong Iut Peng, disse hoje que há "178 estudantes [...] dispersos por 14 instituições de ensino superior em Portugal", mas que a maior parte não quer regressar ao país neste ano letivo.

"A maior parte desses estudantes não pretendem regressar a Portugal para continuar [os seus] estudos, tendo em conta a situação epidemiológica em Portugal", disse Vong Iut Peng, durante a conferência bissemanal de acompanhamento da pandemia no território, sem no entanto precisar o total dos que não querem retomar as aulas.