Actualidade

O ginecologista congolês Denis Mukwege, prémio Nobel da Paz (2018), recebeu novas ameaças de morte depois de ter criticado a impunidade após o massacre de mil civis pelo exército ruandês no seu país há 22 anos.

Nas últimas semanas, Mukwege tem sido alvo de uma campanha de intimidação nas redes sociais e ameaças de morte no seu telemóvel através de mensagens de texto do Ruanda. Fontes próximas do médico não identificadas confirmaram hoje à agência Efe que o prémio Nobel da Paz, distinguido em 2018 juntamente com a ativista Yazidi Nadia Murad, voltou a receber ameaças de morte.

O general James Kabarebe, ex-ministro da Defesa ruandês e conselheiro do Presidente do Ruanda, Paul Kagame, denunciou mesmo o médico na televisão estatal ruandesa, segundo a organização Médicos para os Direitos Humanos (PHR, na sigla em inglês).