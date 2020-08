Actualidade

A Mota Engil divulgou hoje que o acordo de parceria estratégica e investimento anunciado esta manhã está a ser negociado com a China Communications Construction Company, Ltd. (CCCC), que ficará com 30% após um aumento de capital.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota Engil informa assim "no seguimento do comunicado publicado ao início da manhã de hoje, que a contraparte do acordo de parceria estratégica e investimento em fase final de negociações é a China Communications Construction Company, Ltd. (CCCC)".

Em dezembro foi noticiado que a CCCC estava a avaliar a compra de 30% da Mota-Engil, com o objetivo de expandir internacionalmente o seu negócio, e agora as negociações estão na "fase final".