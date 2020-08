Actualidade

As autoridades da China detiveram hoje pelo menos 10 pessoas, incluindo um ativista pró-democracia de Hong Kong, depois de a guarda costeira chinesa ter intercetado uma lancha que alegadamente ia para Taiwan.

Segundo a informação avançada pela imprensa local, que cita fontes não identificadas, o ativista Andy Li está entre os detidos.

Li foi preso no início deste mês, com outras nove pessoas, acusado de conluio com forças estrangeiras, ao abrigo de uma controversa lei de segurança nacional imposta por Pequim em Hong Kong.