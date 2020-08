Actualidade

O furacão Laura, que atingiu hoje de madrugada a costa do estado norte-americano do Louisiana com categoria 4, numa escala máxima de 5, enfraqueceu e desceu para a categoria 2, informou o Centro Nacional de Furacões norte-americano.

Apesar de o furacão ter diminuído de intensidade à medida que avança para o interior do estado do Louisiana (sudeste dos Estados Unidos), os especialistas do Centro Nacional de Furacões alertam que o fenómeno meteorológico continua a ser extremamente perigoso, uma vez que estão previstos ventos fortes com rajadas de até 175 quilómetros por hora.

A força do furacão Laura começou a ser sentida hoje de madrugada no Louisiana, numa área perto da linha de fronteira com o estado do Texas, com o registo de ventos fortes, chuvas intensas e com a subida das águas do mar.