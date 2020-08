Covid-19

A Alemanha estendeu a proibição de público nos estádios até ao final de 2020, como medida restritiva à pandemia de covid-19, numa altura em que o país regista cerca de 1.500 novos casos por dia, foi hoje anunciado.

Esta medida constitui um rude golpe para os clubes de futebol de todo o país, que esperavam poder começar a trazer parcialmente os seus adeptos de volta aos estádios na nova época, que começa em 11 de setembro com os jogos da Taça da Alemanha.

No entanto, "exceções" serão permitidas em regiões onde a taxa de infeção for baixa por pelo menos uma semana e "se for garantido que os participantes vêm exclusivamente dessa região ou regiões vizinhas" onde a propagação do vírus seria também contida.