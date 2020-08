Covid-19

O médio Paul Pogba acusou positivo à covid-19 e vai falhar o arranque da França na Liga das Nações de futebol, em que vai disputar o Grupo 3, que inclui Portugal, revelou hoje o selecionador gaulês, Didier Deschamps.

"Infelizmente, Pogba realizou um teste ontem (quarta-feira) e esta manhã acusou positivo. Para o seu lugar, chamei o Eduardo Camavinga", afirmou Didier Deschamps, na divulgação da lista de convocados para os duelos com Suécia e Croácia.

Pogba, colega dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot no Manchester United, vai falhar o duelo com os suecos em Solna, em 05 de setembro, a receção à Croácia, em 08, no Stade de France.