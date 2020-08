Covid-19

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) considerou hoje que a Ryanair, que contestou no Tribunal de Justiça da União Europeia ajudas estatais autorizadas a companhias aéreas devido à covid-19, "devia ter vergonha" e cumprir a legislação laboral.

"[A] Ryanair devia ter vergonha e devia começar por cumprir a legislação laboral em Portugal", disse Catarina Martins aos jornalistas no final de uma viagem de comboio regional entre Guarda e Mangualde (Viseu), na Linha da Beira Alta, para "chamar a atenção para a ferrovia e para a mobilidade no interior".

A companhia aérea irlandesa Ryanair já contestou, junto do Tribunal de Justiça da União Europeia (UE), seis ajudas estatais autorizadas por Bruxelas a companhias aéreas europeias devido à crise da covid-19, incluindo o apoio de Portugal à TAP.