Venezuela

O ex-primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves afirmou hoje que a gestão do processo em torno da detenção e extradição de Alex Saab, considerado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, tem representado "enormes prejuízos" à imagem externa do país.

Através de uma mensagem colocada hoje na sua conta oficial na rede social Facebook, José Maria Neves, que foi primeiro-ministro de Cabo Verde (2001-2016) pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), defende que a "gestão" do dossiê em torno deste caso, em que os Estados Unidos pedem a extradição de Saab, "se não for inteligente, pode acrescentar, tem acrescentado, enormes prejuízos à imagem externa do país".

"Em nenhuma circunstância, tal questão devia ser utilizada como arma de arremesso político e objeto de disputa partidária, ainda que em tempos de eleições [autárquicas, em 25 de outubro]. Nesses momentos de crise falam, devem falar, mais alto os interesses nacionais", criticou, depois de nos últimos dias este processo ter sido alvo de críticas ao nível político interno, entre PAICV (oposição) e Movimento para a Democracia (MpD, poder).