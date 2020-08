Actualidade

A Interpol alertou hoje que o comércio ilegal de resíduos de plásticos aumentou de forma alarmante nos últimos dois anos, tal como outras práticas criminosas, como incêndios em aterros ilegais na Europa e na Ásia.

Num relatório sobre as tendências emergentes do crime no mercado de resíduos de plástico, a organização internacional de polícia indica que tem havido um aumento das remessas ilegais de resíduos, desviados principalmente para o sudeste da Ásia, através de vários países de trânsito, que permitem que seja camuflada a origem do lixo.

Ao longos dos anos a Interpol detetou também outros aspetos preocupantes na gestão global de resíduos, como documentos falsos e registos fraudulentos.