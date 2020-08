Actualidade

O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas moçambicano disse hoje que "está em alerta" face à eclosão de uma doença de peixes no vizinho Maláui, tendo reativado um sistema de vigilância para evitar a sua propagação no país.

"Já que a doença está no Maláui, a probabilidade de entrar em Moçambique é maior e, por isso, reativámos a vigilância epidemiológica passiva, isto é, os nossos extensionistas estão a vigiar e havendo algum sinal vamos colher a amostra e pesquisar", disse Rafael Rafael, diretor de pesquisa e aquacultura no Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas.

O diretor falava em Maputo durante uma conferência de imprensa sobre a Síndrome Ulcerativa Epizoótica (EUS), doença de peixes, que já eclodiu no vizinho Maláui.