Covid-19

Os Açores registaram três novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, dois dos quais regressaram ao continente, somando assim 28 casos ativos, indicou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, a Autoridade de Saúde Regional dos Açores informa que foi diagnosticado um homem de 31 anos, "proveniente de ligação aérea com o território continental", no teste de despiste feito à chegada.

Os outros dois casos dizem respeito a um homem de 37 anos e uma mulher de 36, "que obtiveram resultado negativo no teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2 realizado à chegada e resultado positivo no rastreio efetuado após o sexto dia, tendo este sido conhecido depois do seu regresso a território continental".