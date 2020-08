Actualidade

O presidente do Vitória de Setúbal anunciou hoje que vai declarar o "estado de emergência" no clube como forma de o manter solvente, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter rejeitado a providência cautelar dos sadinos.

Com esta decisão, o conjunto setubalense, que tinha visto reprovado os processos de licenciamento pela Comissão de Auditoria da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), vai na próxima época participar no Campeonato de Portugal, situação que obriga o clube a tomar medias excecionais, disse Paulo Gomes em conferência de imprensa realizada no Estádio do Bonfim.

"Vou neste momento abrir o estado de emergência dentro do clube e percebermos como é que vamos trabalhar para que o clube fique solvente e possa funcionar. São decisões difíceis. Hoje falei com o plantel e amanhã (sexta-feira) falarei com os jogadores. A seu tempo as decisões irão sair para que o Vitória, por muito que muita gente queira, não vai acabar, de certeza", sublinhou.