Actualidade

O segundo golo de Cristiano Ronaldo frente ao Lyon, no triunfo da Juventus por 2-1 nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, foi eleito pelos adeptos o melhor da última edição da prova.

Numa votação efetuada no site oficial da UEFA e que contou com a participação de mais de 400 mil adeptos, o remate certeiro de pé esquerdo de Ronaldo executado bem fora da área, com o guarda-redes português Anthony Lopes ainda a tocar na bola, foi considerado o melhor golo de toda temporada na 'Champions'.

Apesar desse triunfo, a Juventus acabou por ser eliminada e falhou a fase final, que decorreu em Lisboa, e que culminou com a vitória do Bayern Munique.