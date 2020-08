Actualidade

Cinco agentes de polícia investigados pela morte de um português na região de Manchester em 2018 não vão enfrentar ação penal, anunciou hoje a Procuradoria britânica.

A chefe do departamento de crime especial e combate ao terrorismo do Crown Prosecution Service, organismo equivalente ao Ministério Público, Jenny Hopkins, disse que a CPS "considerou cuidadosamente todos os indícios disponíveis em relação à morte do Sr. André Moura e concluímos que o critério jurídico para a acusação não foi preenchido".

André Moura, de 30 anos, morreu na madrugada de 07 de julho no hospital Tameside, após ter sido encontrado inconsciente no veículo da polícia onde estava a ser transportado após ser detido perto das 23:30 em Oldham devido a um "incidente doméstico".