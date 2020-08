Actualidade

O banco central norte-americano anunciou hoje uma alteração na sua política, permitindo que a inflação fique acima de 2% para que a economia possa criar mais emprego e beneficiar os que têm menos rendimentos.

Esta mudança surge numa altura em que a pandemia de covid-19 levou a maior economia mundial a entrar em recessão. O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos registou uma contração a um ritmo anual de 31,7% no segundo trimestre, depois de também ter recuado nos primeiros três meses de 2020.

As famílias com rendimentos mais modestos são as que têm sido mais duramente afetadas pela crise económica.