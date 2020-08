Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, com o índice PSI20 a descer 0,44% para 4.371,39 pontos, apesar de a Mota-Engil se ter destacado pela positiva ao subir mais de 30%.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 13 desceram, quatro subiram e uma terminou inalterada.

A Mota-Engil registou uma valorização pouco comum de 32,32% para 1,92 euros depois de ter anunciado que está a negociar um acordo de parceria estratégica e investimento com a China Communications Construction Company, Ltd. (CCCC), que ficará com uma participação de 30% após um aumento de capital.