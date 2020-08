Actualidade

A Martifer registou 1,5 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, abaixo dos 5,4 milhões de euros totalizados em igual período do ano anterior, foi hoje anunciado.

Nos primeiros seis meses do ano, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) fixou-se em 6,9 milhões de euros, inferior aos 8,2 milhões de euros apurados no primeiro semestre de 2019, indicou, em comunicado, a empresa.

Por sua vez, os proveitos operacionais ascenderam, no período em causa, a 111,2 milhões de euros, menos 4,4 milhões de euros do que no período homólogo.