Covid-19

A situação de calamidade na Madeira vai ser prolongada por mais um mês, anunciou hoje o Governo Regional, indicando que a medida tem efeitos a partir das 00:00 do dia 01 de setembro até às 23:59 do dia 30.

"Foi aprovada nova resolução que vem declarar, na sequência da situação epidemiológica da covid-19, a situação de calamidade em todo o território da Região Autónoma da Madeira, com o intuito de promover a contenção da pandemia de covid-19, e prevenir o contágio e a propagação da doença", refere o executivo em comunicado.

De acordo com os dados revelados na quarta-feira pelo Instituto da Administração de Saúde (IASaúde), o arquipélago regista 148 casos de infeção, já com 118 recuperados e 30 ativos, três dos quais na ilha do Porto Santo.