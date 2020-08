Actualidade

A contribuição anual a pagar pelas empresas exploradoras de pedreiras prevista na nova lei do setor será "causadora de encerramentos" disse à Lusa Célia Marques, da Direção Executiva da associação Assimagra.

Em resposta por escrito, a responsável da Associação das Empresas Portuguesas de Recursos Minerais (Assimagra) indica que "a percentagem de contribuição e a contribuição mínima possuem valores percentuais totalmente exagerados e serão as causadoras do encerramento de várias explorações".

Esta contribuição prevista no diploma, que está em consulta pública até esta sexta-feira, tem valores, de acordo com o apurado nas simulações efetuadas pela Assimagra, "quando comparados com inúmeros exemplos de situações de pedreiras com cauções prestadas, significativamente superiores, pelo que as explorações licenciadas com caução já prestada não deverão ser penalizadas com acréscimo de custos, podendo optar pela situação mais favorável", indicou Célia Marques.