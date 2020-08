Covid-19

A Madeira regista hoje seis novos casos positivos de covid-19, perfazendo um total de 154 doentes confirmados e 36 situações ativas, revelou hoje o Instituto de Administração de Saúde da região (IASAÚDE).

"Hoje, há seis novos casos positivos a reportar, pelo que a região contabiliza agora um total cumulativo de 154 casos confirmados de covid-19", pode ler-se no boletim epidemiológico divulgado pela autoridade regional de saúde.

Sobre os novos casos identificados, o documento refere que quatro são importados, provenientes da Polónia e Itália, sendo outros dois de transmissão local detetados no concelho do Funchal, no âmbito da operação de rastreio montada no Aeroporto da Madeira.