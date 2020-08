Actualidade

As administrações da Sonae Indústria e da Sonae Capital consideraram na quinta-feira que o valor proposto pela Efanor na "oferta pública geral e voluntária de aquisição de ações representativas do capital social" é adequada ao valor das empresas.

De acordo com dois comunicados colocados esta noite no 'site' da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), as administrações consideram que o valor para os acionistas é adequado à operação.

"Face aos dados e informação expostos e à luz da informação existente sobre a Sociedade e da atual situação financeira e perspetivas de mercado para a Sonae Indústria, a opinião do Conselho de Administração é que a contrapartida da oferta de 1,14 euros por ação afigura-se justa e adequada", lê-se no texto disponibilizado pelo conselho de administração da Sonae Indústria.