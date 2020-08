EUA/Eleições

O candidato democrata à presidência dos EUA anunciou na quinta-feira que vai fazer campanha no terreno em vários estados para as eleições de 03 de novembro, abandonando a posição de prudência perante a pandemia.

"Vou viajar através do país, onde for possível fazê-lo com respeito pelas regras dos estados" sobre reuniões, para limitar a propagação do novo coronavirus, declarou o antigo vice-presidente Joe Biden, com 77 anos, durante uma recolha de fundos em sessão digital.

"Uma das coisas que estamos a pensar é ir ao Wisconsin e ao Minnesota, passar algum tempo na Pensilvânia e no Arizona", acrescentou, mencionando Estados que podem ser determinantes no resultado das eleições.