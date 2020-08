Covid-19

A Colômbia anunciou, na quinta-feira, mais 284 mortes e 9.752 infetados com o novo coronavírus, totalizando agora 582.022 casos e 18.468 óbitos.

Segundo o Ministério da Saúde do país que se prepara para terminar um confinamento de cinco meses a 01 de setembro, a região onde se inclui a capital colombiana, Bogotá, foi o mais afetado, registando 69 das 284 mortes e 2.519 dos 9.752 novos casos.

Com 201.880 pessoas infetadas (34,7% dos casos), Bogotá é o principal foco da pandemia de covid-19 na Colômbia, seguindo-se as regiões de Antioquia (76.292 casos), no noroeste do país, e do Atlântico (63.610), banhado pelo mar das Caraíbas.