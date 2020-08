Actualidade

A bolsa da Nova Zelândia sofreu hoje um ciberataque pelo quarto dia consecutivo e que obrigou a adiar a abertura por mais de três horas.

De acordo com a operadora de bolsa NZX Ltd na praça localizada na capital da Nova Zelândia, Wellington, os problemas que ocorrem desde terça-feira são causados por um ataque que consiste em inundar a rede de uma empresa com excesso de informação, para os sistemas entrarem em colapso.

A Bolsa de Valores da Nova Zelândia já tinha perdido uma hora de negociação na terça-feira, três na quarta-feira e quase seis horas na quinta-feira devido aos ataques cibernéticos.