Actualidade

A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação considerou hoje à Lusa que o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) vai ter um "papel relevantíssimo" na recuperação económica do continente a seguir à pandemia da covid-19.

"O BAD vai ter um papel relevantíssimo na recuperação de África, que está numa situação muito difícil, os países africanos foram durissimamente atingidos pela pandemia, sofreram com o agravamento das suas dívidas e sofreram com o enfraquecimento das suas economias, para além das debilidades que conhecemos e que são notórias, em particular no campo da saúde", disse Teresa Ribeiro.

Em entrevista à Lusa no final dos Encontros Anuais do BAD, onde representou Portugal, a secretária de Estado disse que "o banco vai ter de olhar para todos estes desafios e trazer uma resposta trabalhada com os governos dos países africanos e, ao mesmo tempo, manter a sustentabilidade financeira que lhe permita manter o rating AAA [o mais elevado], o que é um caminho muito exigente para uma instituição como o Banco Africano".