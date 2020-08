Actualidade

A representante de Portugal nos Encontros Anuais do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Teresa Ribeiro, defendeu hoje à Lusa que o banco tem de ter um papel mais político nos projetos e garantir a apropriação dos países.

"O banco tem de promover mais o diálogo político a par do desenvolvimento dos projetos, não basta ter projetos que do ponto de vista técnico correspondem a determinados critérios, é preciso haver apropriação por parte dos países, e que sejam sustentáveis no sentido de terem um efeito de transformação das realidades locais", disse a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.

Em entrevista à Lusa no final dos Encontros Anuais do BAD, que decorreram este semana em formato virtual, Teresa Ribeiro defendeu que, num continente que é muitas vezes associado a grandes obras arquitetónicas sem efeito prático de melhoria da vida das populações, é preciso garantir a utilidade do projeto.