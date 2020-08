Actualidade

As forças armadas chinesas afirmaram hoje ter expulsado o contratorpedeiro norte-americano USS Mustin de águas próximas às disputadas Ilhas Paracel (Xisha, em chinês) no Mar do Sul da China.

Segundo o coronel Li Huamin, porta-voz do Comando de Operações no Teatro do Sul, a China enviou, na quinta-feira, forças navais e aéreas para "rastrear, identificar e alertar" o navio de guerra dos EUA, "forçando-o a sair após ter entrado em águas territoriais" que a China considera estarem sob a sua soberania.

O porta-voz, que é citado hoje pelo jornal estatal Global Times, acrescentou que os EUA "ignoram as regras do direito internacional e continuam com provocações no Mar do Sul da China, onde exercem a sua hegemonia em nome da liberdade de navegação".