Migrações

O artista de rua britânico Banksy financiou um navio para resgatar migrantes no Mediterrâneo, que já está na zona e resgatou 89 pessoas na quinta-feira, revelou hoje o jornal britânico The Guardian.

Batizado em homenagem a "Louise Michel", uma anarquista francesa do século XIX, o navio, decorado com graffiti do artista britânico, partiu no dia 18 de agosto do porto espanhol de Borriana, perto de Valência, segundo o The Guardian.

O navio agiu de forma sigilosa e recuperou na quinta-feira 89 pessoas, incluindo 14 mulheres e duas crianças, no Mediterrâneo Central, segundo este jornal, que não especifica a posição exata do barco.