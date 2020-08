Covid-19

A Índia contabilizou 77.266 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário no país, voltando a ultrapassar as 75.000 infeções pelo segundo dia consecutivo, de acordo com o Ministério da Saúde indiano.

Na quinta-feira, o país tinha comunicado 75.760 infeções, uma subida acentuada em relação ao valor mais alto anterior, registado em 22 de agosto, quando foram diagnosticadas 70.488 infeções.

Nas últimas duas semanas, a Índia ultrapassou as 60 mil infeções diárias, acumulando agora mais de 3,38 milhões de casos confirmados. Cerca de 47% das infeções ocorreram este mês.