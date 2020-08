Covid-19

A Birmânia decidiu encerrar todas as escolas secundárias do país na sequência de um novo surto de Covid-19 nos últimos dias, após adiar indefinidamente o início das aulas para escolas primárias.

"Como alguns alunos tiveram resultados positivos [covid-19], o comité nacional [de educação] decidiu não proceder conforme o planeado", disse hoje Ko Lay Win, diretor-geral do Departamento de Educação, à agência de notícias espanhola Efe.

O responsável disse que todas as decisões foram tomadas seguindo as recomendações do Comité Central criado para lidar com a pandemia.