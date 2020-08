Covid-19

O indicador de sentimento económico na zona euro e na União Europeia (UE) recuperou até agosto cerca de 60% das perdas históricas verificadas em março e abril motivadas pela covid-19, divulgou hoje a Comissão Europeia.

Segundo os dados publicados hoje de manhã pela Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros (DG ECFIN), o indicador de sentimento económico registou em agosto "aumentos acentuados na zona euro, de mais 5,3 pontos, para os 87,7 pontos, e na UE, de mais 5,0 pontos, para os 86,91 pontos", o que leva a que "em ambas as regiões o indicador já tenha recuperado cerca de 60% das perdas combinadas de março e abril".

De acordo com a direção-geral, a recuperação de 5,3 pontos do indicador na zona euro em agosto resultou de "uma melhoria sustentada da confiança na indústria, no comércio a retalho e, em particular, nos serviços".