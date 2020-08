Actualidade

Obras inéditas de Almada Negreiros, nas quais o artista apresenta uma interpretação geométrica de várias pinturas antigas, entre elas os Painéis de São Vicente, que toda a vida o fascinaram, serão exibidas em outubro, em Lisboa e na Batalha.

A exposição divide-se em duas, para dois espaços, o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, e o Mosteiro da Batalha, ambas baseadas numa "impressionante produção artística, que agora se dá a conhecer ao público", disse à agência Lusa o comissário, Simão Palmeirim, investigador da obra de Almada Negreiros (1893-1970).

"Almada ficou maravilhado com os painéis desde a primeira vez que os viu, iniciando um conjunto de estudos que o levariam à criação de uma teoria", segundo a qual propunha uma reconstituição retabular, com várias pinturas juntas, para a Capela do Fundador, no Mosteiro da Batalha.