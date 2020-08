Actualidade

A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu hoje às autoridades de Kinshasa "medidas rápidas" para levar à justiça os autores das ameaças de morte contra o Prémio Nobel da Paz de 2018 Denis Mukwege.

"A sua vida parece estar em sério perigo", sublinhou Michelle Bachelet, segundo a agência France-Presse (AFP), numa declaração.

A comissária apelou também a uma investigação imparcial por parte das autoridades da República Democrática do Congo (RDCongo) sobre as ameaças contra o célebre ginecologista congolês, a quem foi atribuído o Nobel pelos seus cuidados às mulheres vítimas de violação no leste da RDCongo, e pediu uma "ação rápida" para levar os autores das ameaças perante a justiça.