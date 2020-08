Moçambique/Ataques

O provedor de justiça de Moçambique alertou hoje para a "situação deplorável" nos centros de acolhimento de deslocados devido à violência armada em Cabo Delgado, considerando fundamental o envolvimento de todos para travar a "agressão terrorista" que o país enfrenta.

"As pessoas deixaram de estar nas suas casas, abandonaram as suas machambas [hortas], o seu património e estão a viver em condições deploráveis nos centros de acolhimento", alertou Isaque Chande, falando à comunicação social em Maputo, à margem do lançamento do Plano Estratégico do Provedor de Justiça 2020-2024.

Embora admita que o conflito torna complexa a missão de assegurar os direitos fundamentais das pessoas na região, o provedor de justiça de Moçambique pede o envolvimento de todos para travar a "agressão terrorista" que o país enfrenta, alertando que a violência está a ter "grande impacto na vida das pessoas".