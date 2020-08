Actualidade

A ciclista portuguesa Daniela Campos foi hoje quinta classificada na prova de fundo para juniores dos Europeus de estrada, em Plouay (França), com o mesmo tempo da vencedora, a italiana Eleonora Gasparrini.

Daniela Campos, que já tinha terminado em nono o contrarrelógio, posicionou-se ao longo dos 68,2 quilómetros do percurso sempre entre as primeiras corredoras e reagiu todas as vezes que algum grupo tentava destacar-se do pelotão.

Na luta pelas medalhas impôs-se a italiana Eleonora Gasparrini, que cumpriu o percurso em 1:54.22 horas, à média de 35,8 km/horas, e foi acompanhada no pódio pelas belgas Matith Vanhove e Katrijn de Clercq, respetivamente segunda e terceira.