Actualidade

A Águas do Alto Minho pediu hoje desculpa pela "incorreção" detetada num "lote" de leituras dos consumos de maio", que afetou as faturas de 495 clientes de seis concelhos da região, garantindo estar a processar notas de crédito.

"A Águas do Alto Minho informa que devido a uma incorreção na transferência de ficheiros de um lote de leituras, referente a consumos de maio, foram afetadas as faturas de cerca de 495 clientes (...). Estão a ser emitidas e expedidas as notas de crédito para os clientes afetados, antes da data limite de pagamento, de forma a assegurar a possibilidade de regularização de pagamentos. A Águas do Alto Minho apresenta as suas desculpas, aos clientes afetados, pelos incómodos causados", refere a nota hoje enviada às redações.

No documento, a empresa aponta a distribuição geográfica dos clientes afetados, sendo que Arcos de Valdevez, com 206 casos, e Ponte de Lima, com 149 clientes afetados, lideram a lista.