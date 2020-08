Actualidade

O futebolista internacional brasileiro Thiago Silva vai representar o Chelsea na temporada 2020/21, ficando o clube com a opção de prolongar por mais um ano, após oito temporadas no Paris Saint-Germain, anunciaram hoje os 'blues'.

"O Chelsea Football Club concluiu a contratação de um dos grandes nomes do futebol mundial. Thiago Silva assina um contrato de um ano, com o clube a ter a opção de mais 12 meses", pode ler-se na página oficial da equipa londrina na Internet.

Depois de ter terminado contrato com o PSG, que culminou com a participação na final da Liga dos Campeões 2019/20, perdida (1-0) para o Bayern Munique, em Lisboa, o nome do experiente central, de 35 anos, tinha sido apontado ao Chelsea nos últimos dias pelos meios de comunicação britânicos.